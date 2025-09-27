Захарова попросила Стубба не фальсифицировать здравый смысл

«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла. Если он хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента. Там на деньги ЕС русскоязычные люди подвергаются травле, преследованию и уничтожению со стороны киевских властей, которые запрещают русский язык, русскоязычные СМИ, сносят и уничтожают все, что связано с историей и русской идентичностью», — написала Захарова в своем telegram-канале.