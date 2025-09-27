Полянский: РФ категорически не признает возобновление санкций против Ирана

Россия категорично отвергает заявления «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции — о запуске механизма snapback, направленного на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что эти страны неоднократно нарушали достигнутые договоренности, следовательно, не имеют права активировать предусмотренные соглашением механизмы.
«Что касается заявлений Великобритании и Франции о якобы инициировании snapback, мы категорически не признаём их легитимность и неоднократно подробно объясняли свою позицию, в том числе в совместном письме министров иностранных дел России, Китая и Ирана от 28 августа, распространённом в Совете Безопасности», — отметил Полянский. По его словам, государство, систематически нарушающее договорённости, не может претендовать на использование встроенных в сделку механизмов.
Уточняется, что это заявление прозвучало после голосования по проекту резолюции РФ и Китая о продлении действия резолюции 2231, поддерживающей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
Ранее МИД РФ осудил решение евротройки восстановить санкции против Ирана.