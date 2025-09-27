Полянский: РФ категорически не признает возобновление санкций против Ирана

«Что касается заявлений Великобритании и Франции о якобы инициировании snapback, мы категорически не признаём их легитимность и неоднократно подробно объясняли свою позицию, в том числе в совместном письме министров иностранных дел России, Китая и Ирана от 28 августа, распространённом в Совете Безопасности», — отметил Полянский. По его словам, государство, систематически нарушающее договорённости, не может претендовать на использование встроенных в сделку механизмов.