Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: РФ категорически не признает возобновление санкций против Ирана

По словам Полянского, государство, систематически нарушающее договоренности, не может использовать механизмы сделки.

Источник: Комсомольская правда

Россия категорично отвергает заявления «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции — о запуске механизма snapback, направленного на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН по иранской ядерной программе. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что эти страны неоднократно нарушали достигнутые договоренности, следовательно, не имеют права активировать предусмотренные соглашением механизмы.

«Что касается заявлений Великобритании и Франции о якобы инициировании snapback, мы категорически не признаём их легитимность и неоднократно подробно объясняли свою позицию, в том числе в совместном письме министров иностранных дел России, Китая и Ирана от 28 августа, распространённом в Совете Безопасности», — отметил Полянский. По его словам, государство, систематически нарушающее договорённости, не может претендовать на использование встроенных в сделку механизмов.

Уточняется, что это заявление прозвучало после голосования по проекту резолюции РФ и Китая о продлении действия резолюции 2231, поддерживающей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Ранее МИД РФ осудил решение евротройки восстановить санкции против Ирана.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше