СБ ООН не принял проект резолюции России и Китая о продлении иранской ядерной сделки

За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против резолюции выступили девять стран, в том числе Франция, США и Великобритания, а Республика Корея и Гайана воздержались от голосования. Для принятия проекта резолюции СБ ООН необходимо, чтобы ее поддержали девять членов Совбеза и при этом никто из «пятерки» постоянных членов (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) не выступил против.