СБ ООН не принял проект резолюции России и Китая о продлении иранской ядерной сделки

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности (СБ) ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.
За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против резолюции выступили девять стран, в том числе Франция, США и Великобритания, а Республика Корея и Гайана воздержались от голосования. Для принятия проекта резолюции СБ ООН необходимо, чтобы ее поддержали девять членов Совбеза и при этом никто из «пятерки» постоянных членов (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция) не выступил против.
Ранее заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан призывал членов Совета Безопасности выбрать путь диалога и переговоров вместо раскола и конфронтации для сохранения иранской ядерной сделки.
«Давайте выберем техническое продление, а не возобновление санкций, диалог и переговоры, а не раскол и конфронтацию, ослабление ситуации, а не обострение напряженности», — сказал он на заседании СБ ООН в преддверии голосования по представленному совместно с Россией проекту резолюции по вопросу продления на шесть месяцев резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку СВПД по иранской ядерной программе.
Дипломат подчеркнул, что ситуация «окажется на грани коллапса» в случае восстановления санкций. Он отмечал, что Иран продемонстрировал «искренность» во взаимодействии с «евротройкой» и готовность к переговорам с США, поэтому «дипломатические средства еще не исчерпаны».
28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. 19 сентября Совет Безопасности отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за этот документ высказались Россия, Алжир, Китай и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза, включая Великобританию, США и Францию, две страны воздержались. -0-