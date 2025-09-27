WP: глава Пентагона созывает генералов, чтобы поговорить о «боевом духе»

Высшие военные США готовятся к масштабному совещанию, которое, как отмечают СМИ, будет посвящено новым стандартам в рамках преобразования Министерства обороны в Министерство войны. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, на встрече обсудят вопросы «воинского духа» и требования к внешнему виду военнослужащих.
По информации Washington Post, министр войны Пит Хегсет распорядился в срочном порядке собрать сотни генералов и адмиралов в Вирджинии, не уточнив заранее повестку дня. Многие офицеры признались, что были удивлены внезапным вызовом и отсутствием деталей о теме совещания.
По данным CNN, Хегсет планирует представить новую концепцию развития американских вооружённых сил, подчеркнув значимость дисциплины, физической подготовки и морального настроя личного состава. При этом, по словам источников, громких заявлений, касающихся национальной безопасности, от министра не ожидается.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей встрече главы Пентагона Пита Хегсета с генералами и адмиралами ВС США.