WP: глава Пентагона созывает генералов, чтобы поговорить о «боевом духе»

Высшие военные США готовятся к масштабному совещанию, которое, как отмечают СМИ, будет посвящено новым стандартам в рамках преобразования Министерства обороны в Министерство войны. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, на встрече обсудят вопросы «воинского духа» и требования к внешнему виду военнослужащих.