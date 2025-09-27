Новости СВО. Армия России выбила ВСУ из Юнаковки и приближается Красному Лиману, Зеленский просит у США ракеты Tomahawk, 27 сентября

Ракета BGM-109 Tomahawk была принята на вооружение в 1983 году. Существует несколько модификаций. Их дальность достигает 2500 километров. То есть под ударом могут оказаться Москва, Санкт-Петербург, Казань, Мурманск и даже Екатеринбург. Однако передача самих ракет должна будет сопровождаться и передачей пусковых установок. Пока президент США отказывается вооружать Украину этими крылатыми ракетами. Планировалось, что сделать это можно было через страны НАТО.