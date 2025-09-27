В Лондоне подожгли отель, где размещаются нелегальные мигранты, преступление совершено на почве ненависти

На протяжении последних недель по всей Великобритании проходили демонстрации против размещения нелегальных мигрантов в отелях за счет налогоплательщиков на время рассмотрения их прошений об убежище. Волна протестов началась с середины июля в городе Эппинг (графство Эссекс) на востоке Англии, после того как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одной из таких гостиниц, был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении 14-летней девочки. 23 сентября он был приговорен к одному году тюремного заключения.