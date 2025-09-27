ВККС лишила Виктора Момотова судейских полномочий в Верховном суде России: подробнее

Известно, что Виктор Момотов занимает должность судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013-м он был избран секретарём Пленума, в 2019-м стал членом президиума суда. В 2016 году его выбрали председателем Совета судей РФ, и позднее, в декабре 2022-го, переизбрали на новый срок. Ранее Генпрокуратура подала против него иск по антикоррупционным основаниям, требуя изъятия имущества стоимостью не менее 9 млрд рублей, включающего 95 объектов недвижимости, оформленных на его компаньона.