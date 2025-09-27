ВККС лишила Виктора Момотова судейских полномочий в Верховном суде России: подробнее

Высшая квалификационная коллегия судей России приняла решение о досрочном прекращении полномочий Виктора Момотова — судьи Верховного суда, председателя Совета судей РФ и секретаря Пленума Верховного суда. Об этом сообщили на официальном сайте ВККС.
«ВККС прекратила полномочия судьи Верховного суда России Момотова В. В. в связи с его письменным заявлением об отставке. Основанием стало положение закона “О статусе судей в Российской Федерации”» — говорится в тексте.
В самом интервью РБК Момотов подчеркнул, что уходит с должности из-за сложившейся вокруг него ситуации, которая, по его словам, отражается на авторитете судебной власти. Несмотря на это, он намерен всеми законными средствами защищать своё имя и репутацию.
Известно, что Виктор Момотов занимает должность судьи Верховного суда с 2010 года. В 2013-м он был избран секретарём Пленума, в 2019-м стал членом президиума суда. В 2016 году его выбрали председателем Совета судей РФ, и позднее, в декабре 2022-го, переизбрали на новый срок. Ранее Генпрокуратура подала против него иск по антикоррупционным основаниям, требуя изъятия имущества стоимостью не менее 9 млрд рублей, включающего 95 объектов недвижимости, оформленных на его компаньона.
Генпрокуратура опубликовала информацию о том, что глава Совета судей Российской Федерации, возможно, присваивал государственные средства и незаконно требовал от бюджета Краснодара более 100 миллионов рублей. Правоохранители считают, что ему принадлежат сеть отелей Marton и 95 объектов недвижимости, оформленных на других лиц, среди которых есть и представитель криминальных структур Краснодара.
По данным ведомства, Момотова подозревают в нелегальной деятельностью в сотрудничестве с организованной преступной группой «Покровский». Благодаря их содействию, по версии Генпрокуратуры, он добился судебного признания прав на 11 объектов недвижимости в четырёх регионах России.
Накануне сообщалось, что рассмотрение иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации о конфискации имущества у председателя Совета судей России, судьи Верховного суда Виктора Момотова, отложено. Как передает ТАСС, заседание запланировано на 30 сентября.