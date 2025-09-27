Президент Польши Навроцкий отменил социальные выплаты безработным украинцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который отменяет социальные выплаты неработающим гражданам Украины. Об этом журналистам сообщил глава его канцелярии Збигнев Богуцкий.
Богуцкий отметил, что к украинским гражданам следует применять общепринятые нормы, и президент ясно дал понять, что исключений быть не должно. По его словам, все вопросы должны решаться в соответствии с общими законами, которые распространяются на всех без исключения.
«Президент подписал закон о поддержке граждан Украины, который, среди прочего, связывает выплату пособия 800+ (800 злотых, более 200 долларов, ежемесячно на каждого ребенка) с профессиональной активностью родителя», — подчеркнул глава канцелярии.
Кроме того, новый закон отменяет ряд льгот, которые ранее предоставлялись всем украинцам, включая неработающих — это программы лечения и реабилитации, а также субсидии на покупку рецептурных лекарств.
Напомним, что ранее Навроцкий наложил вето на предыдущий закон, поскольку тот предусматривал социальные выплаты украинцам без учёта их трудового статуса. По словам президента Польши, страна остается открытой для помощи украинским беженцам, однако ситуация за последние несколько лет существенно изменилась, и законодательство требует корректировки.