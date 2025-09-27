Ричмонд
Международная гуманитарная организация приостанавливает работу в Газе на фоне усиливающихся атак Израиля

Однако «в городе Газа все еще остаются сотни тысяч человек, которые не могут уехать и не имеют другого выбора, кроме как остаться», добавили «Врачи без границ». В заявлении подчеркивается, что организация продолжает работу на юге и в центральной части анклава.

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) вынуждена приостановить деятельность в городе Газа на фоне усиливающихся атак Израиля в этом районе. Об этом говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

Согласно документу, продолжающиеся авиаудары и опасная близость танков к медицинским учреждениям организации «создали неприемлемый уровень риска» для сотрудников «Врачей без границ». «У нас не осталось другого выбора, кроме как прекратить нашу деятельность, поскольку наши клиники окружены израильскими войсками», — указали в организации.

Там отметили, что большое количество жителей города бежало на юг анклава после израильских приказов об эвакуации. Однако «в городе Газа все еще остаются сотни тысяч человек, которые не могут уехать и не имеют другого выбора, кроме как остаться», добавили «Врачи без границ». В заявлении подчеркивается, что организация продолжает работу на юге и в центральной части анклава.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над городом и разгром остающихся там вооруженных отрядов радикального палестинского движения ХАМАС. -0-

