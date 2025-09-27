Международная гуманитарная организация приостанавливает работу в Газе на фоне усиливающихся атак Израиля

Там отметили, что большое количество жителей города бежало на юг анклава после израильских приказов об эвакуации. Однако «в городе Газа все еще остаются сотни тысяч человек, которые не могут уехать и не имеют другого выбора, кроме как остаться», добавили «Врачи без границ». В заявлении подчеркивается, что организация продолжает работу на юге и в центральной части анклава.