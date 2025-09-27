Богуцкий: Польша в последний раз подписала законопроект о помощи украинцам

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий сообщил, что Кароль Навроцкий в последний раз утвердил закон о специальной поддержке для граждан Украины. Об этом пишет агентство РАР.
По его словам, продолжать подобные инициативы больше нет оснований. Действующие меры фактически означают завершение практики «туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков».
Политик также отметил, что Варшава намерена относиться к украинцам на тех же условиях, что и к другим иностранцам. Он подчеркнул, что Польша не позволит оказывать давление на своих граждан и подвергаться шантажу.
Ранее в центре Варшавы состоялся марш протеста против вовлечения Польши в вооружённый конфликт между Украиной и Россией.