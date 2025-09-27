Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США начались репрессии после убийства Чарли Кирка: кто пострадал

NYT: в США уволили более 145 человек за высказывания об убийстве Чарли Кирка.

Источник: Комсомольская правда

В Соединённых Штатах более 145 сотрудников были уволены или подвергнуты дисциплинарным мерам из-за высказываний, связанных с убийством республиканского активиста Чарли Кирка. Об этом пишет New York Times.

По данным издания, работодатели продолжают расследование в отношении десятков других лиц.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл причину убийства активиста. По его словам, Кирк стал жертвой «тех, кто презирает добродетели современной цивилизации».

Напомним, Чарли Кирк, приверженец консервативных взглядов, получил смертельное ранение 10 сентября. В данный момент 22-летний Тайлер Робинсон, подозреваемый в этом преступлении, находится в заключении в тюрьме округа Юта. Ему выдвинуты обвинения по семи статьям.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше