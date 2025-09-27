В США начались репрессии после убийства Чарли Кирка: кто пострадал

В Соединённых Штатах более 145 сотрудников были уволены или подвергнуты дисциплинарным мерам из-за высказываний, связанных с убийством республиканского активиста Чарли Кирка. Об этом пишет New York Times.
По данным издания, работодатели продолжают расследование в отношении десятков других лиц.
Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс раскрыл причину убийства активиста. По его словам, Кирк стал жертвой «тех, кто презирает добродетели современной цивилизации».
Напомним, Чарли Кирк, приверженец консервативных взглядов, получил смертельное ранение 10 сентября. В данный момент 22-летний Тайлер Робинсон, подозреваемый в этом преступлении, находится в заключении в тюрьме округа Юта. Ему выдвинуты обвинения по семи статьям.