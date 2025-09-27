Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы «не имеет права продолжать конфликт на Украине». По словам дипломата, заявление Стубба — искажение фактов.
Ранее Стубб выразил категоричную позицию, заявив о недопустимости продолжения Россией конфликта на Украине и нарушений Израилем международного права в Палестине.
«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», — написала Захарова в Telegram-канале.
Она указала, что ситуация на Украине является прямой провокацией со стороны стран НАТО, которые долгие годы проводили политику превращения этого молодого государства в ультралиберальную демократию с русофобской основой.
Захарова также добавила, что международное право было нарушено невыполнением резолюции СБ ООН по Минским соглашениям (№ 2202), а также неисполнением решений ООН о создании государства Палестина.
Кроме этого, официальный представитель МИД РФ раскритиковала нарушение международного права западным сообществом, назвав его управляемым либерально-диктаторскими режимами.
