Захарова ответила на слова Стубба о России и Израиле: «Финляндия не имеет права на очередную фальсификацию»

Захарова: Стубб искажает факты о продолжении Россией конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия якобы «не имеет права продолжать конфликт на Украине». По словам дипломата, заявление Стубба — искажение фактов.

Ранее Стубб выразил категоричную позицию, заявив о недопустимости продолжения Россией конфликта на Украине и нарушений Израилем международного права в Палестине.

«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она указала, что ситуация на Украине является прямой провокацией со стороны стран НАТО, которые долгие годы проводили политику превращения этого молодого государства в ультралиберальную демократию с русофобской основой.

Захарова также добавила, что международное право было нарушено невыполнением резолюции СБ ООН по Минским соглашениям (№ 2202), а также неисполнением решений ООН о создании государства Палестина.

Кроме этого, официальный представитель МИД РФ раскритиковала нарушение международного права западным сообществом, назвав его управляемым либерально-диктаторскими режимами.

Ранее Захарова рассказала, кто ответственен за возможные провокации дронами ВСУ против НАТО.

