Не менее 12 человек погибли в результате падения грузового автомобиля в овраг на северо-западе Пакистана

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли и трое получили ранения, когда грузовик съехал в глубокий овраг в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию представителей спасательных служб.
По предварительной информации, в автомобиле, который направлялся из района Ханозай юго-западной провинции Белуджистан в округ Дера Исмаил Хан, отказали тормоза, водитель потерял управление на крутом повороте, грузовик съехал с дороги и упал в овраг.
Сотрудники полиции и спасательные бригады незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения спасательной операции.
Представители ведомства сообщили, что среди погибших пять женщин и как минимум трое детей. Уточняется также, что пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу округа.
Полиция начала расследование происшествия. -0-