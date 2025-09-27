Не менее 12 человек погибли в результате падения грузового автомобиля в овраг на северо-западе Пакистана

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек погибли и трое получили ранения, когда грузовик съехал в глубокий овраг в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию представителей спасательных служб.