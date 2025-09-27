Захарова обвинила Украину в намерении спровоцировать третью мировую войну

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила, что за появлением беспилотников над аэропортом Копенгагена может якобы стоять Россия. Однако затем власти страны признали, что никаких доказательств для этого нет. Тем не менее, Дания сообщила своим союзникам по НАТО, что «вторжение» беспилотников на ее территорию было совершено другим государством — каким именно, неизвестно.