ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию Великая Молдова

«Центральная избирательная комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента “Великая Молдова” и кандидатов из избирательного списка. Решение принято голосами шести членов», — отметила Караман.
Перед этим ЦИК лишил права участвовать в выборах оппозиционную партию «Сердце Молдовы» из «Патриотического блока».
Life.ru сообщал, что в Молдавии могут аннулировать выборы в случае провала партии PAS.
