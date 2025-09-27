Глава Минздрава Мурашко: к 2030 году доля россиян старше 60 лет достигнет 25%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что к 2030 году доля населения России в возрасте 60 лет и старше превысит 25%. Об этом он рассказал в своей презентации на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Население в возрасте 60 лет и старше в РФ — прогноз 2030 год: 25,4%; прогноз 2046 год — 30,4%», — отмечается в тексте.
Уточняется, что на сегодняшний день в России проживает 35,6 млн человек в возрасте 60+, что составляет около 24,4% от общего числа жителей страны.
Недавно министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поддержал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о расширении возрастных границ для молодёжи до 44 лет.
Ранее он также отмечал, что бесплатной медицины для россиян в будущем станет еще больше.