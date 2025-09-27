Лавров отметил важность реализации инициатив, запущенных странами БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС, прошедшей в рамках недели высокого уровня юбилейной 80-й Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.
По информации ведомства, министры провели обстоятельный обмен мнениями по ключевым международным вопросам, включая повестку Генассамблеи, обеспечение мира и безопасности, а также реформу глобальной системы управления с целью расширения участия развивающихся стран.
Участники подтвердили намерение усиливать координацию на международных площадках, отстаивая принципы многосторонности, справедливого миропорядка и центральной роли ООН при опоре на международное право.
Лавров отдельно подчеркнул необходимость совместного воплощения инициатив, начатых во время председательства России и Бразилии. Среди них — создание инвестиционной платформы, развитие трансграничной платежной системы, формирование депозитарно-клиринговой инфраструктуры, перестраховочного механизма и зерновой биржи БРИКС.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что в субботу глава МИД выступит на общеполитических дебатах ГА ООН, где Москва намерена подчеркнуть значимость ООН как одного из важнейших достижений мирового сообщества.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает на развитие сотрудничества с государствами Тихого океана.