Глава МИД Украины нагрубил правительству Венгрии: в Киеве переходят все границы допустимого

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на критику венгерского коллеги Петера Сийярто, который заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский «теряет рассудок».Такле заявление Сийярто сделал после обвинений Венгрии в якобы нарушении украинского воздушного пространства. Об этом он написал в социальной сети Х.
«Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служение в качестве лакея Кремля», — написал Сибига.
Накануне Сийярто обвинил Зеленского в искажении фактов и усомнился в его адекватности после заявлений о нарушении украинского воздушного пространства венгерскими БПЛА, которые якобы велись с целью разведки промышленного потенциала в приграничных районах.