Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Украины нагрубил правительству Венгрии: в Киеве переходят все границы допустимого

Глава МИД Украины Сибига назвал правительство Венгрии морально деградирующим.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на критику венгерского коллеги Петера Сийярто, который заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский «теряет рассудок».Такле заявление Сийярто сделал после обвинений Венгрии в якобы нарушении украинского воздушного пространства. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служение в качестве лакея Кремля», — написал Сибига.

Накануне Сийярто обвинил Зеленского в искажении фактов и усомнился в его адекватности после заявлений о нарушении украинского воздушного пространства венгерскими БПЛА, которые якобы велись с целью разведки промышленного потенциала в приграничных районах.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше