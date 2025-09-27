Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Речь президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвала смятение у ряда европейских политиков, которые увидели в выступлении американского лидера подрыв общих демократических ценностей, передает агентство Рейтер, поговорившее с несколькими европейскими официальными лицами.

Источник: Reuters

Ранее на ГА ООН Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами — это «двуглавый монстр», который разрушает Европу, и это должно прекратиться. По его словам, страны Европы «катятся в ад» из-за бесконтрольной иммиграции. Он также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.

«Речь вызвала смятение у многих в Европе, а у некоторых и недоумение, причем не только из-за ее тона, но и из-за того, что они увидели в ней более глубокую эрозию общих демократических ценностей», — говорится в материале агентства.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в частности, заявил в комментарии агентству, что в Европе сохраняют ценности, «особенно свободу слова», однако там не разделяют видение этих ценностей с рядом американских официальных лиц.

«Очевидно, что теперь мы не разделяем видение этих ценностей с некоторыми американскими политиками», — подчеркнул Кошта.

Работающий во Франции европейский дипломат выразил в комментарии агентству мнение, что Трамп предполагает, что Европа хочет того же, что и его администрация.

«Возможно, нам стоит начать импортировать американский воздух в баллонах, раз уж он, по всей видимости, такой чистый», — заявил собеседник агентства.

Агентство при этом отмечает, что несколько опрошенных им в ходе недели ГА ООН европейских министров избегали критики американской администрации, публично подчеркивая, что между сторонами существуют стратегические отношения и что «демократические традиции Вашингтона всегда будут преобладать».

«Я полностью уверена, что США смогут решить свои проблемы. Их институты сильны, и у них очень давняя традиция свободы слова», — заявила в комментарии агентству министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше