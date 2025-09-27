Речь Трампа вызвала смятение в Европе, пишут СМИ

Ранее на ГА ООН Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами — это «двуглавый монстр», который разрушает Европу, и это должно прекратиться. По его словам, страны Европы «катятся в ад» из-за бесконтрольной иммиграции. Он также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен.
«Речь вызвала смятение у многих в Европе, а у некоторых и недоумение, причем не только из-за ее тона, но и из-за того, что они увидели в ней более глубокую эрозию общих демократических ценностей», — говорится в материале агентства.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в частности, заявил в комментарии агентству, что в Европе сохраняют ценности, «особенно свободу слова», однако там не разделяют видение этих ценностей с рядом американских официальных лиц.
«Очевидно, что теперь мы не разделяем видение этих ценностей с некоторыми американскими политиками», — подчеркнул Кошта.
Работающий во Франции европейский дипломат выразил в комментарии агентству мнение, что Трамп предполагает, что Европа хочет того же, что и его администрация.
«Возможно, нам стоит начать импортировать американский воздух в баллонах, раз уж он, по всей видимости, такой чистый», — заявил собеседник агентства.
Агентство при этом отмечает, что несколько опрошенных им в ходе недели ГА ООН европейских министров избегали критики американской администрации, публично подчеркивая, что между сторонами существуют стратегические отношения и что «демократические традиции Вашингтона всегда будут преобладать».
«Я полностью уверена, что США смогут решить свои проблемы. Их институты сильны, и у них очень давняя традиция свободы слова», — заявила в комментарии агентству министр иностранных дел Латвии Байба Браже.