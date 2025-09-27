Новые документы по делу Эпштейна содержат упоминания о связях с Илоном Маском

Документы вызвали конфликт между демократами и республиканцами. Представитель Oversight Democrats Сара Герреро подчеркнула важность раскрытия информации для «восстановления справедливости для жертв», в то время как республиканцы обвинили демократов в избирательной публикации документов и сокрытии имён политиков-демократов.
В документах также содержатся сведения о взаимоотношениях Эпштейна с Биллом Гейтсом и британским принцем Эндрю.
Ранее в Вашингтоне возле Капитолия появилась провокационная скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа и обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Белый дом назвал установку монумента растратой денег. Спустя сутки статую убрали с аллеи у Капитолия.
