Новые документы по делу Эпштейна содержат упоминания о связях с Илоном Маском

В новых документах по делу Джеффри Эпштейна обнаружены упоминания о связях с Илоном Маском. Согласно данным Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса, которые приводит Politico, бизнесмен посещал остров Эпштейна 6 декабря 2014 года.

Источник: Life.ru

Документы вызвали конфликт между демократами и республиканцами. Представитель Oversight Democrats Сара Герреро подчеркнула важность раскрытия информации для «восстановления справедливости для жертв», в то время как республиканцы обвинили демократов в избирательной публикации документов и сокрытии имён политиков-демократов.

В документах также содержатся сведения о взаимоотношениях Эпштейна с Биллом Гейтсом и британским принцем Эндрю.

Ранее в Вашингтоне возле Капитолия появилась провокационная скульптура, изображающая президента США Дональда Трампа и обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Белый дом назвал установку монумента растратой денег. Спустя сутки статую убрали с аллеи у Капитолия.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

