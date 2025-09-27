Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова прокомментировала слова Стубба о международном праве

Дипломат указала, что международное право нарушалось Западом неоднократно.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба, отметив, что если тот хочет говорить о международном праве, то ему стоит начать с европейских проблем.

Поводом стали слова финского лидера о том, что «Израиль не имеет права нарушать международное право в Палестине», а Россия — «продолжать агрессию против Украины».

В своем Telegram-канале Захарова напомнила о солидарности Израиля и Киева, поддерживаемой также странами ЕС. Она подчеркнула, что Финляндия сама закупала у Израиля системы ПРО «Праща Давида» на сотни миллионов евро, а теперь президент страны позволяет себе рассуждать о праве.

Дипломат также указала, что международное право нарушалось Западом неоднократно — от невыполнения резолюции Совбеза ООН по Минским соглашениям до блокирования решений о создании палестинского государства. По ее словам, именно западное сообщество, в том числе и Финляндия, проталкивая свое вступление в НАТО, действовало вопреки законам демократии.

Захарова заключила, что если Стубб намерен рассуждать о международном праве, то сначала ему стоит обратить внимание на положение русскоязычных людей в Европе и на Украине, где они подвергаются дискриминации и притеснению.

Ранее Захарова предложила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обратиться к Лондону с просьбой повлиять на Киев и вернуть его к переговорам.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше