Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба, отметив, что если тот хочет говорить о международном праве, то ему стоит начать с европейских проблем.
Поводом стали слова финского лидера о том, что «Израиль не имеет права нарушать международное право в Палестине», а Россия — «продолжать агрессию против Украины».
В своем Telegram-канале Захарова напомнила о солидарности Израиля и Киева, поддерживаемой также странами ЕС. Она подчеркнула, что Финляндия сама закупала у Израиля системы ПРО «Праща Давида» на сотни миллионов евро, а теперь президент страны позволяет себе рассуждать о праве.
Дипломат также указала, что международное право нарушалось Западом неоднократно — от невыполнения резолюции Совбеза ООН по Минским соглашениям до блокирования решений о создании палестинского государства. По ее словам, именно западное сообщество, в том числе и Финляндия, проталкивая свое вступление в НАТО, действовало вопреки законам демократии.
Захарова заключила, что если Стубб намерен рассуждать о международном праве, то сначала ему стоит обратить внимание на положение русскоязычных людей в Европе и на Украине, где они подвергаются дискриминации и притеснению.
Ранее Захарова предложила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен обратиться к Лондону с просьбой повлиять на Киев и вернуть его к переговорам.