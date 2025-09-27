Ричмонд
Представитель РФ в G20 Лукаш надеется на участие Путина в саммите в ЮАР

Решение о составе российской делегации примет лично Путин.

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) в ноябре 2025 года. Вопрос о формате участия находится в стадии обсуждения. Об этом сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш на полях Генеральной ассамблеи ООН.

«Этот вопрос еще решается. Президент РФ уделяет большое внимание саммитам “группы 20” и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге», — заявила Лукаш РИА Новости. По словам Лукаш, решение о том, кто представит Россию на встрече лидеров «двадцатки», пока не принято. Она подчеркнула, что глава государства лично контролирует подготовку к саммиту и рассматривает различные варианты.

В ходе беседы Лукаш также уточнила, что российская делегация уже ведет подготовительную работу по повестке встречи. На саммите планируется обсудить ключевые вопросы глобальной экономики, энергетической безопасности и реформирования международных финансовых институтов.

Ранее в МИД сообщали, что президенту России было направлено приглашение для участия в саммите лидеров G20, который пройдет в Южной Африке. Решение о составе российской делегации примет лично Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное участие российской стороны в саммите G20 в ЮАР, подчеркнул, что присутствие России на этом мероприятии будет обеспечено в любом случае, а формат участия Путина станет известен позднее. На саммите БРИКС, состоявшемся в Южно-Африканской Республике в 2023 году, президент России принимал участие посредством видеоконференцсвязи.

