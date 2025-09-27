Представитель РФ в G20 Лукаш надеется на участие Путина в саммите в ЮАР

Ранее в МИД сообщали, что президенту России было направлено приглашение для участия в саммите лидеров G20, который пройдет в Южной Африке. Решение о составе российской делегации примет лично Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное участие российской стороны в саммите G20 в ЮАР, подчеркнул, что присутствие России на этом мероприятии будет обеспечено в любом случае, а формат участия Путина станет известен позднее. На саммите БРИКС, состоявшемся в Южно-Африканской Республике в 2023 году, президент России принимал участие посредством видеоконференцсвязи.