Полянский: РФ отвергает заявления о запуске восстановления санкций по Ирану

Россия «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления антииранских санкций, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Что касается заявлений Великобритании и Франции, что они якобы запустили снэпбэк, то мы категорически не признаем их состоятельность», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.
Он также подчеркнул, что любые попытки вернуться к антииранским резолюциям СБ ООН, действовавших до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны».
Напомним, 22 сентября МИД России призвал европейские страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как «иранская ядерная сделка», прекратить провокации и вернуться к дипломатическим переговорам. Речь шла о попытках государств Европы запустить механизм восстановления ранее отменённых резолюций по санкциям против Ирана.
26 сентября Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки.