Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: РФ отвергает заявления о запуске восстановления санкций по Ирану

Полянский назвал неправомерными попытки вернуться к антииранским резолюциям СБ ООН.

Источник: Аргументы и факты

Россия «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления антииранских санкций, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Что касается заявлений Великобритании и Франции, что они якобы запустили снэпбэк, то мы категорически не признаем их состоятельность», — сказал дипломат на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Он также подчеркнул, что любые попытки вернуться к антииранским резолюциям СБ ООН, действовавших до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны».

Напомним, 22 сентября МИД России призвал европейские страны-участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как «иранская ядерная сделка», прекратить провокации и вернуться к дипломатическим переговорам. Речь шла о попытках государств Европы запустить механизм восстановления ранее отменённых резолюций по санкциям против Ирана.

26 сентября Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше