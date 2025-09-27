Тридцать лет саботажа: В МИД РФ назвали настоящего виновника невступления в силу ДВЗЯИ

Ранее Life.ru писал, что Китай призвал Москву и Вашингтон честно выполнять обязательства по сокращению ядерных вооружений и продлить ДСНВ. В Пекине отметили, что именно Россия и США, обладающие крупнейшими арсеналами, должны подать миру пример и оформить новый договор. При этом сама КНР на уступки идти не собирается — за последние годы она удвоила число боеголовок и намерена нарастить их до 1500 к 2035 году.