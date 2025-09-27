Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубление сотрудничества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Бурунди Эдуар Бизимана в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили намерение развивать политический диалог и укреплять торгово-экономические связи. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения традиционно дружественных отношений между Россией и Бурунди. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в гуманитарной сфере, а также вопросам торговли и экономики, которые рассматриваются как взаимовыгодные для обеих стран.
Кроме того, министры обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Было подтверждено намерение усиливать координацию на площадках ООН, в том числе в Совете Безопасности, а также взаимодействовать в других многосторонних форматах.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает на развитие сотрудничества с государствами Тихого океана.