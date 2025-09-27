Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубление сотрудничества

Министры также обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Бурунди Эдуар Бизимана в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили намерение развивать политический диалог и укреплять торгово-экономические связи. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения традиционно дружественных отношений между Россией и Бурунди. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в гуманитарной сфере, а также вопросам торговли и экономики, которые рассматриваются как взаимовыгодные для обеих стран.

Кроме того, министры обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки. Было подтверждено намерение усиливать координацию на площадках ООН, в том числе в Совете Безопасности, а также взаимодействовать в других многосторонних форматах.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона рассчитывает на развитие сотрудничества с государствами Тихого океана.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше