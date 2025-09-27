Ричмонд
WP: Иран активизировал работы по строительству секретного военного объекта

Иран в последние месяцы активизировал работы на секретном подземном военном объекте к югу от Натанза после атак США и Израиля. Такую информацию публикует газета The Washington Post (WP), ссылаясь на спутниковые снимки и мнения аналитиков.

Источник: Life.ru

Работы начались в 2020 году, однако после атак США по Ирану они значительно ускорились. Уточняется, что тайный объект расположился в 1,6 километрах южнее ядерного комплекса в Натанзе, под горной цепью Загрос. Вглубь этой цепи прокладывают туннель.

«Аналитики, следящие за строительством, предполагают, что залы под горой Пикакс могут находиться на глубине от 260 до 330 футов (80−100 метров). Это глубже, чем на иранском объекте в Фордо, который подвергся ударам американских ВВС мощными бомбами, способными проникать в землю», — отмечает издание.

Представители ЦРУ отказались комментировать ситуацию с новым строительством на объекте.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии и не планирует его создание. Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив в тайной ядерной программе. 22 июня ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончилась, и стороны договорились о прекращении огня.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

