WP: Иран активизировал работы по строительству секретного военного объекта

Работы начались в 2020 году, однако после атак США по Ирану они значительно ускорились. Уточняется, что тайный объект расположился в 1,6 километрах южнее ядерного комплекса в Натанзе, под горной цепью Загрос. Вглубь этой цепи прокладывают туннель.
«Аналитики, следящие за строительством, предполагают, что залы под горой Пикакс могут находиться на глубине от 260 до 330 футов (80−100 метров). Это глубже, чем на иранском объекте в Фордо, который подвергся ударам американских ВВС мощными бомбами, способными проникать в землю», — отмечает издание.
Представители ЦРУ отказались комментировать ситуацию с новым строительством на объекте.
Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии и не планирует его создание. Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив в тайной ядерной программе. 22 июня ВВС США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончилась, и стороны договорились о прекращении огня.
