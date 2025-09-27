Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил о недопустимости силового давления на суверенные государства

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в ООН с министром иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хилем заявил о категорической недопустимости силового давления на суверенные государства, сообщает МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Лавров встретился с Хилем на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Эта встреча стала 13-й за день в череде двусторонних переговоров российского министра.

«Лавров заявил о категорической недопустимости использования инструментов силового давления на суверенные государства в качестве инструмента внешней политики. Выразил солидарность с венесуэльским руководством перед лицом растущих внешних угроз и попыток вмешательства во внутренние дела, подтвердил всестороннюю поддержку усилий Каракаса по защите национального суверенитета», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи министров.

Отмечается, что в ходе беседы было констатировано совпадение подходов России и Венесуэлы по большинству вопросов актуальной мировой повестки, а также намечены дальнейшие шаги по углублению внешнеполитической координации на многосторонних площадках, в частности в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН.

Кроме того, министры отметили динамичное развитие отношений стратегического партнерства между Москвой и Каракасом, условились продолжать содействовать их укреплению с акцентом на углубление политдиалога, наращивание торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей, а также расширение культурно-гуманитарных и образовательных обменов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше