«Фашиствующее чудовище»: Захарова ответила на идею ЕС по запрету туруслуг в РФ

Захарова: От запрета Брюсселя на туруслуги в РФ пострадают сами же европейцы.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала политику Евросоюза. Комментируя планируемый запрет на туристические услуги для России, она назвала его контрпродуктивным, отметив, что от него пострадают сами европейцы.

По словам Захаровой, в средствах массовой информации появилась информация о планах Брюсселя ввести в составе 19-го пакета санкций ограничения на оказание туристических услуг в России.

«Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги… Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что подобные решения не окажут на Россию устрашающего воздействия.

Накануне официальный представитель МИД заявила, что Россия требует честного расследования подрывов газопроводов «Северные потоки».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше