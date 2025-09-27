«Фашиствующее чудовище»: Захарова ответила на идею ЕС по запрету туруслуг в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала политику Евросоюза. Комментируя планируемый запрет на туристические услуги для России, она назвала его контрпродуктивным, отметив, что от него пострадают сами европейцы.
По словам Захаровой, в средствах массовой информации появилась информация о планах Брюсселя ввести в составе 19-го пакета санкций ограничения на оказание туристических услуг в России.
«Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги… Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище», — написала дипломат в Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что подобные решения не окажут на Россию устрашающего воздействия.
Накануне официальный представитель МИД заявила, что Россия требует честного расследования подрывов газопроводов «Северные потоки».