Шерпа России Лукаш: Путин рассматривает участие в саммите G20 в Йоханнесбурге

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году. Хозяин Белого дома отметил, что готов обсудить участие российских и китайских лидеров даже в статусе наблюдателей. При этом он подчеркнул, что решение остаётся за Москвой и Пекином.