Захарова ответила на планы ЕС ввести санкции против российского туризма

По данным Еврокомиссии, 19-й пакет санкций предусматривает не только ограничения для туристической сферы, но и запрет импорта российского сжиженного природного газа к 2027 году, а также меры против банковского и криптовалютного секторов. Помимо этого, планируется запрет европейским компаниям на инвестиции в особые экономические зоны РФ и перестрахование российских самолетов и судов в течение пяти лет после их продажи. В числе рассматриваемых мер также значится запрет для европейских юридических лиц вести дела с портами за пределами ЕС, которые используются для продажи военной техники. Ожидается, что полный состав санкций будет объявлен после согласования всех стран-членов союза.