Захарова ответила на планы ЕС ввести санкции против российского туризма

Планируемые санкции Европейского союза, направленные против туристической отрасли России и, возможно, включенные в девятнадцатый пакет ограничительных мер, в первую очередь создадут трудности для граждан европейских государств, намеревающихся посетить Россию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала возможные санкции против туристического сектора.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕФон дер Ляйен рассказала, что войдет в 19-ый пакет санкций против России.

«Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги», — написала Захарова в telegram-канале. Она также добавила, что подобные решения не способны запугать Россию.

По данным Еврокомиссии, 19-й пакет санкций предусматривает не только ограничения для туристической сферы, но и запрет импорта российского сжиженного природного газа к 2027 году, а также меры против банковского и криптовалютного секторов. Помимо этого, планируется запрет европейским компаниям на инвестиции в особые экономические зоны РФ и перестрахование российских самолетов и судов в течение пяти лет после их продажи. В числе рассматриваемых мер также значится запрет для европейских юридических лиц вести дела с портами за пределами ЕС, которые используются для продажи военной техники. Ожидается, что полный состав санкций будет объявлен после согласования всех стран-членов союза.

