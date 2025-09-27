Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия никогда не умрет

По его словам, путь переговоров не закрыт, но препятствий впереди будет больше.
В пятницу Совбез ООН не поддержал проект резолюции, внесённый Россией и Китаем, который предусматривал техническое продление действия иранской ядерной сделки (резолюции 2231).
Западные государства заявили, что следующим шагом станет восстановление антииранских санкций, которое, как утверждается, может произойти уже в ближайшие дни. Россия же выразила несогласие с законностью запуска процедуры возобновления ограничений, инициированной странами «евротройки».
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления антииранских санкций.