Глава МИД Ирана заявил, что дипломатия никогда не умрет

Путь переговоров не закрыт, но препятствий впереди будет больше, считает министр.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя итоги голосования в Совбезе ООН по иранской ядерной программе, подчеркнул, что дипломатия остаётся живым инструментом, однако её использование теперь станет значительно сложнее.

По его словам, путь переговоров не закрыт, но препятствий впереди будет больше.

В пятницу Совбез ООН не поддержал проект резолюции, внесённый Россией и Китаем, который предусматривал техническое продление действия иранской ядерной сделки (резолюции 2231).

Западные государства заявили, что следующим шагом станет восстановление антииранских санкций, которое, как утверждается, может произойти уже в ближайшие дни. Россия же выразила несогласие с законностью запуска процедуры возобновления ограничений, инициированной странами «евротройки».

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления антииранских санкций.

