Постпред Венесуэлы при ООН в Женеве Яньес назвал санкции формой войны

«Их применение оправдывают тем, что это лучше, чем военная интервенция. Только санкции оказывают такое же воздействие, как и конвенциональная война: гибель людей, разрушение критической инфраструктуры, нарушение работы базовых служб, рост миграции. Это приводит к дефициту продовольствия. Поэтому санкции — это форма войны», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.