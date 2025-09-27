Постпред Венесуэлы при ООН в Женеве Яньес назвал санкции формой войны

Санкции являются инструментом контроля над ресурсами страны, против которой их вводят, и по своему эффекту сравнимы с военными действиями, заявил постоянный представитель Венесуэлы при ООН в Женеве Александр Габриэль Яньес Делёз.
«Их применение оправдывают тем, что это лучше, чем военная интервенция. Только санкции оказывают такое же воздействие, как и конвенциональная война: гибель людей, разрушение критической инфраструктуры, нарушение работы базовых служб, рост миграции. Это приводит к дефициту продовольствия. Поэтому санкции — это форма войны», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что «односторонние меры принуждения» незаконны, поскольку не были согласованы ООН. Кроме того, по словам постпреда, санкции говорят о «недемократичности международной системы». Яньес пояснил, что ограничения на развивающиеся страны накладываются странами Севера, а не наоборот.
Дипломат также обратил внимание, что рестрикции против Венесуэлы негативно повлияли на ее торговые отношения с третьими странами, в том числе с РФ. Постпред уточнил, что особый вред причинил запрет на торговлю энергоносителями.
«Они сделали так, что, если какая-то компания хочет закупать у нас нефть, она должна получить лицензию у США, то есть по сути США контролировали наши природные ресурсы. Так что санкции — это форма контроля над природными ресурсами», — заметил Яньес.
Дипломат рассказал, что санкции спровоцировали миграцию и дефицит товаров в Венесуэле. Он добавил, что через эту ситуацию внешние силы пытались изменить политический курс страны.
Напомним, 16 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США угрожают войной его стране, желая захватить её природные богатства. По его словам, для этого американские власти собираются установить в республике марионеточный режим.