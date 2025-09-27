Ричмонд
МИД Франции: 12 стран Европы и Азии создали коалицию для поддержки Палестины

Двенадцать стран объединились в коалицию для финансовой поддержки Палестинской национальной администрации (ПНА), чтобы помочь стабилизировать её деятельность в условиях острого кризиса. Как сообщается в коммюнике МИД Франции, участие в коалиции приняли Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Франция, Швейцария и Япония.

Источник: Life.ru

Создание коалиции нацелено на обеспечение финансовой устойчивости ПНА, сохранение её способности управлять и предоставлять жизненно важные услуги, а также поддерживать безопасность на территории Палестины. В совместном заявлении стран подчёркивается, что коалиция реагирует на беспрецедентный финансовый кризис, с которым столкнулась ПНА.

Кроме того, государства-участники потребовали от Израиля немедленно разблокировать палестинские таможенные поступления и прекратить действия, которые ослабляют или ставят под угрозу существование ПНА.

Ранее Life.ru писал, что давление на США заставляет Дональда Трампа пересмотреть отношение к Палестине. Признание независимости ПНА может стать для хозяина Белого дома инструментом перезагрузки международного имиджа. В условиях ухудшения отношений с Израилем и давления академического сообщества шаг по поддержке Палестины выглядит логичным и относительно безопасным политическим ходом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

