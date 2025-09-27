Ричмонд
Лукаш заявила, что Россия ожидает принятия сбалансированной декларации G20 в ЮАР

По словам Лукаш, современные декларации «двадцатки» охватывают широкий круг тем.

Источник: Комсомольская правда

Россия рассчитывает на сбалансированную декларацию по итогам саммита G20 в ЮАР. Об этом заявила в интервью РИА Новости шерпа России на G20 Светлана Лукаш.

«Мы надеемся, что декларация в Йоханнесбурге будет сбалансированной, как и все предыдущие, включая последние три года, когда это было особенно сложно из-за серьёзной поляризации мнений внутри группы 20», — отметила Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По её словам, современные декларации «двадцатки» охватывают широкий круг тем.

«В первую очередь речь идёт о финансово-экономической повестке: как стимулировать глобальный рост, отвечать на вызовы — изменение климата, растущее неравенство, а также решать проблему долгового бремени развивающихся стран», — добавила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует присутствовать на саммите Группы двадцати (G20), который состоится в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в ноябре 2025 года.

