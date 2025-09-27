Запрет на оказание туристических услуг в России, который могут ввести власти ЕС, ударит по жителям самих европейских стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она отреагировала на сообщения некоторых СМИ о том, что Брюссель может задействовать такие ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.
«Пострадают от этого решения, прежде всего, сами европейцы, которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги. Деньги им, по мнению Брюсселя, можно тратить только на», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам официального представителя МИД РФ, ультралибералы, которые находятся у власти в ЕС, трансформируют это объединение в «настоящее фашиствующее чудовище». Вместе с тем она отметила, что Россию невозможно запугать подобными шагами.
«Но становится не по себе от понимания, в какой глубокой яме безумия и национализма они находятся. Чем закончится для этой части света очередной виток расчеловечивания? Раньше их спасал СССР. Теперь же каждый за себя», — добавила Захарова.
Напомним, в мае президент РФ Владимир Путин раскритиковал лидеров западных стран, которые готовы наносить вред собственным странам в целях борьбы с Россией. Глава государства подчеркнул, что власти государств Запада делают множество действий, которые вредят им же самим.