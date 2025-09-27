Reuters: европейцы в речи Трампа увидели подрыв демократических ценностей

Глава Европейского совета Антониу Кошта в беседе с агентством подчеркнул, что Европа по-прежнему придерживается демократических ценностей, включая свободу слова. Однако, по его словам, очевидно, что взгляды на эти основы всё чаще расходятся с позицией отдельных американских политиков.