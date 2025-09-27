Reuters: европейцы в речи Трампа увидели подрыв демократических ценностей

Речь президента США Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН вызвала неоднозначную реакцию у европейских политиков, сообщает агентство Reuters.
По словам дипломатов, многие увидели в выступлении не только резкий тон, но и признаки подрыва общих демократических ценностей.
Как отмечается в публикации, выступление вызвало смятение у части европейских лидеров, а у некоторых — откровенное недоумение. По их мнению, речь Трампа отразила растущую эрозию тех принципов, которые долгие годы считались фундаментом трансатлантического сотрудничества.
Глава Европейского совета Антониу Кошта в беседе с агентством подчеркнул, что Европа по-прежнему придерживается демократических ценностей, включая свободу слова. Однако, по его словам, очевидно, что взгляды на эти основы всё чаще расходятся с позицией отдельных американских политиков.
Ранее журналист Чей Боуз отметил, что Дональд Трамп обманул Украину, заявив, что Киев может не только «вернуть территории», но «и пойти дальше». Он подчеркнул, что на Украине поверили в это.