В России могут изменить правила выдачи полисов ОМС для трудовых мигрантов: о чем речь

«Министерство здравоохранения в рамках подготовки законопроекта о федеральном бюджете на ближайшие три года разработало сопутствующий документ с изменениями в закон об обязательном медицинском страховании. Главное новшество — выдача полиса ОМС иностранцам, легально трудящимся в России, только при наличии пятилетнего страхового стажа вместо нынешних трёх лет», — объяснил Леонов.
При этом он уточнил, что высококвалифицированные специалисты будут исключением из этого правила.
Он также выразил уверенность, что ужесточение сроков будет способствовать более активной интеграции мигрантов в российское общество, легальной работе и своевременной уплате налогов и страховых взносов, добавив, что ЛДПР полностью поддерживает такие изменения.
Ранее Минтруд подготовил инициативу, в которой предлагается не брать на работу в сферу услуг иностранных рабочих из визовых стран, которые не знают русский язык.