В России могут изменить правила выдачи полисов ОМС для трудовых мигрантов: о чем речь

Минздрав России предложил ужесточить правила выдачи полиса ОМС для трудовых мигрантов — получать его смогут только те, у кого есть страховой стаж не менее пяти лет. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).