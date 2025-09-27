Лавров обсудил с главой МИД Нигерии Туггаром двустороннее сотрудничество

Участники беседы уделили особое внимание вопросу взаимодействия РФ и Нигерии в рамках Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Кроме того, Лавров и Туггар затронули тему подготовки к участию в 27-й министерской встрече этой организации. Указанное мероприятие состоится 23 октября 2025 года в Дохе (Катар).