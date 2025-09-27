Лавров обсудил с главой МИД Нигерии Туггаром двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН провёл встречу с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром и обсудил с ним сотрудничество с этой африканской страной, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.
«В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-нигерийских связей, включая поддержание активного политического диалога, расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях», — сказано в сообщении.
Участники беседы уделили особое внимание вопросу взаимодействия РФ и Нигерии в рамках Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Кроме того, Лавров и Туггар затронули тему подготовки к участию в 27-й министерской встрече этой организации. Указанное мероприятие состоится 23 октября 2025 года в Дохе (Катар).
Напомним, Лавров отправился в Нью-Йорк 23 сентября. Он возглавляет российскую делегацию, которая прибыла на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. 27 сентября глава МИД РФ должен выступить с трибуны всемирной организации.