Трамп в Верховном суде добивается запрета на выдачу гражданства США по рождению

В материалах апелляции отмечается, что нынешние решения «без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц». Трамп подписал указ о запрете выдачи гражданства родившимся в США детям нелегалов сразу после инаугурации 20 января, позиционируя его как меру «восстановления смысла и значения американского гражданства». Согласно документу, дети родителей, находившихся в США на незаконных основаниях, не могут автоматически получать американское гражданство.