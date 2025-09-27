Трамп в Верховном суде добивается запрета на выдачу гражданства США по рождению

В материалах апелляции отмечается, что нынешние решения «без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц». Трамп подписал указ о запрете выдачи гражданства родившимся в США детям нелегалов сразу после инаугурации 20 января, позиционируя его как меру «восстановления смысла и значения американского гражданства». Согласно документу, дети родителей, находившихся в США на незаконных основаниях, не могут автоматически получать американское гражданство.
Представители администрации подчеркнули, что этот вопрос имеет первостепенное значение для республиканца и его политики в сфере миграции. Апелляция призывает Верховный суд пересмотреть решения судов низшей инстанции и подтвердить конституционность указа, что, по мнению Белого дома, позволит «восстановить порядок и контроль над границей».
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп активно ужесточает меры на границе с Мексикой. Он распорядился покрасить строящуюся там стену в чёрный цвет, усилив её камерами и датчиками, чтобы сделать переправу через границу максимально сложной для нелегальных мигрантов.
