Трамп в Верховном суде добивается запрета на выдачу гражданства США по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой проверить конституционность его указа об ограничении гражданства по рождению. Как сообщает CNN, решение судов низшей инстанции признало антимигрантскую политику Белого дома недействительной, что, по мнению администрации, подрывает безопасность страны.

Источник: Life.ru

В материалах апелляции отмечается, что нынешние решения «без законного обоснования предоставляют привилегию американского гражданства сотням тысяч неправомочных лиц». Трамп подписал указ о запрете выдачи гражданства родившимся в США детям нелегалов сразу после инаугурации 20 января, позиционируя его как меру «восстановления смысла и значения американского гражданства». Согласно документу, дети родителей, находившихся в США на незаконных основаниях, не могут автоматически получать американское гражданство.

Представители администрации подчеркнули, что этот вопрос имеет первостепенное значение для республиканца и его политики в сфере миграции. Апелляция призывает Верховный суд пересмотреть решения судов низшей инстанции и подтвердить конституционность указа, что, по мнению Белого дома, позволит «восстановить порядок и контроль над границей».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп активно ужесточает меры на границе с Мексикой. Он распорядился покрасить строящуюся там стену в чёрный цвет, усилив её камерами и датчиками, чтобы сделать переправу через границу максимально сложной для нелегальных мигрантов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

