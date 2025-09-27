По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, существуют «хорошие предложения» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил 26 сентября в интервью российскому журналисту Александру Зарубину.
«Есть на столе хорошие предложения по Украине, которые на Аляске во время саммита Путина и Трампа были услышаны Дональдом Трампом», — отметил Лукашенко.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что сейчас многое зависит от решения киевского руководства. Он обратился к Владимиру Зеленскому, подчеркнув необходимость одобрить эти предложения, предупреждая о возможных потерях для Украины в случае отказа.
«Я бы хотел с ним просто поговорить. У меня есть что ему сказать. Думаю, настало время, когда нужно начать консультации для прекращения конфликта», — добавил Лукашенко.
Он также отметил, что существующие американские инициативы могут быть выгодны для киевского режима, способствуя снижению напряжённости.
При этом, в условиях сложной международной обстановки белорусский лидер заявил о важности рассмотрения всех возможных сценариев для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
Кроме того, со слов Лукашенко, он получает полную информацию напрямую от президента России Владимира Путина и открыт к обсуждению.
Накануне президент Белоруссии ответил на угрозы бывшего комика Зеленского в адрес России. Лукашенко воспринял их всерьёз и предположил, что за риторикой может последовать реальное действие, например инцидент с захватом правительственных зданий в Киеве, который могут попытаться представить как провокацию со стороны России.
По мнению Лукашенко, такая риторика лишь усугубляет ситуацию и несет риск обострения, поэтому он посоветовал Зеленскому проявлять благоразумие.
Ранее президент России Владимир Путин выразил искреннюю надежду на то, что связанные со специальной военной операцией (СВО) события вскоре наконец пройдут.
Он подчеркнул, что потребность в современной армии останется и после окончания боевых действий. Путин также отметил, что Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, повышая их мощь и эффективность.