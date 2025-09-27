Ричмонд
На Западе объявили о создании новой коалиции

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Двенадцать стран объявили о создании коалиции для поддержки Палестины, говорится в публикации Figaro.

Источник: © РИА Новости

«Чрезвычайная коалиция по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской автономии создается для помощи в преодолении беспрецедентного финансового кризиса, с которым столкнулась Палестинская автономия», — сообщается в статье.

Как отмечается, в новое объединение решили войти Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония. Согласно заявленной цели, эти государства выделят на стабилизацию расположенной в Рамалле палестинской администрации 170 миллионов долларов, говорится в материале.

В минувшее воскресенье, 21 сентября, государство Палестина официально признала Великобритания. Ее примеру последовали Канада, Австралия и Португалия. При этом многие другие страны сообщили, что признают это государство в ближайшее время.

