Министр Пинто: Венесуэла и РФ подтвердили стратегический союз двух стран

Страны подтвердили приверженность принципам многополярного миропорядка.

Источник: Аргументы и факты

В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Венесуэла и Россия подтвердили устойчивость стратегического партнёрства. Об этом сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам дипломата, стороны провели обмен мнениями о текущей международной обстановке и выразили обеспокоенность присутствием Военно-морских сил США в Карибском регионе, расценив его как фактор, угрожающий стабильности и безопасности.

Кроме того, министры подтвердили приверженность принципам многополярного миропорядка и важности строгого соблюдения Устава ООН в международных отношениях.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США угрожают войной его стране, желая захватить её природные богатства. По его словам, для этого американские власти собираются установить в республике марионеточный режим.

