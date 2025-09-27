Ричмонд
Новая Зеландия отказалась признать Палестину из-за конфликта в секторе Газа

В настоящее время слишком много неопределённостей относительно будущего палестинской государственности.

Источник: Аргументы и факты

Новая Зеландия не готова признать Государство Палестина из-за сохраняющегося вооружённого противостояния между Израилем и движением ХАМАС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс в своём выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, пока слишком много неопределённостей относительно будущего палестинской государственности, поэтому у Веллингтона нет оснований для признания её на данном этапе. Питерс отметил, что в нынешних условиях подобный шаг способен лишь усугубить раскол, однако заверил, что Новая Зеландия сделает этот шаг, когда появятся подходящие обстоятельства.

Глава МИД подчеркнул, что его страна остаётся сторонником концепции «двух государств» и считает важным право палестинцев на самоопределение. Он добавил, что в нынешней ситуации ключевое значение имеют дипломатия, диалог и ответственное лидерство, а правительство Новой Зеландии намерено и дальше оказывать поддержку палестинскому народу и содействовать перспективе создания его государства.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху исключил создание палестинского государства.

