Генерал Ивашов: Запад использует Зеленского для провокации в Приднестровье

Запад может использовать киевский режим во главе с Владимиром Зеленским для организации разного рода провокаций для запугивания жителей Приднестровья накануне парламентских выборов в Молдавии.
Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный аналитик, генерал-полковник Леонид Ивашов.
«Цель возможных провокаций: подавить организованную оппозицию к президенту Молдовы Майе Санду, а также помочь нынешним властям этой страны преодолеть препятствия, которые мешают ей вступить в Евросоюз, а потом в НАТО», — сказал Ивашов.
Он добавил, что, естественно, сейчас спецслужбы Североатлантического альянса, и в особенности Великобритании, активно работают над тем, чтобы Молдова отказалась от восточного вектора развития и окончательно развернулась в сторону Запада.
«Действует НАТО, естественно, через Румынию. Могут для этого использовать и Украину с Зеленским, у которого задача сейчас одна: как можно больше навредить России. Но кого привлекут для организации и осуществления провокаций — неважно. Исполнители могут быть и коллективные. В Молдове работает спецпропаганда, и не только в средствах массовой информации. Создаются инициативные группы в определенных структурах, формирующие прозападную позицию, перекручиваются исторические факты, причем обязательно учитываются особенности страны, менталитет граждан и так далее», — сказал Ивашов.
Он добавил, что европейские политики и спецслужбы сейчас внимательно следят за тем, чтобы нигде в Молдове и Приднестровье на выборах не проявились симпатии к России.