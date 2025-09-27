«Действует НАТО, естественно, через Румынию. Могут для этого использовать и Украину с Зеленским, у которого задача сейчас одна: как можно больше навредить России. Но кого привлекут для организации и осуществления провокаций — неважно. Исполнители могут быть и коллективные. В Молдове работает спецпропаганда, и не только в средствах массовой информации. Создаются инициативные группы в определенных структурах, формирующие прозападную позицию, перекручиваются исторические факты, причем обязательно учитываются особенности страны, менталитет граждан и так далее», — сказал Ивашов.