В Совете судей РФ произошли перемены: Момотов покинул должность главы после иска Генпрокуратуры

Виктор Момотов освобожден от должности председателя Совета судей и судьи Верховного суда РФ по решению Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
«ВККС прекратила полномочия Момотова В. В, судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации в связи с письменным заявлением об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”, — следует из сообщения на сайте ВККС.
Причиной прекращения полномочий, как отмечается, стало письменное заявление об отставке, поданное самим Момотовым.
Напомним, что ранее стало известно об иске Генпрокуратуры об изъятии активов главы Совета судей России. Речь идет о недвижимости, земельных участках и примерно 80 нежилых объектах общей стоимостью 9 млрд рублей, которые ведомство требует обратить в доход государства.
По информации РБК, Момотов использовал судейский статус в интересах личного гостиничного бизнеса. Его партнерами называются бывшие владельцы концерна «Покровский», которые, по версии издания, формировали свои активы через коррупцию, рейдерство и неправосудные решения.
Согласно тем же источникам, председатель Совета судей вступил в деловое партнерство с владельцем гостиничной сети Marton Андреем Марченко для совместного ведения бизнеса. Также утверждается, что в рамках сотрудничества с ОПГ «Покровские» Момотов получил в Ростове-на-Дону земельный участок, на котором впоследствии была построена десятиэтажная гостиница «Marton Седова».
Согласно исковому заявлению, Момотов, нарушая запрет на предпринимательскую деятельность, участвовал в управлении гостиничным бизнесом в семи регионах, включая Краснодарский край и Ростовскую область. По версии Генпрокуратуры, он использовал служебное положение для развития своего бизнеса и координировал действия с организаторами преступной группы «Покровские».
Ранее KP.RU писал, что Александр Гуцан, занимавший с 2018 года пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, назначен Генеральным прокурором РФ. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября и действует с момента подписания.