Лавров выразил солидарность Венесуэле перед лицом попыток вмешательства

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН выразил поддержку руководству Венесуэлы на фоне внешнего давления и попыток вмешательства в её внутренние дела. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как уточнили в МИД РФ, Лавров подчеркнул недопустимость применения силовых методов в качестве инструмента внешней политики против суверенных государств. Он подтвердил солидарность Москвы с Каракасом и заверил во всесторонней поддержке усилий венесуэльских властей по защите независимости и национального суверенитета страны.
В ходе переговоров с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто стороны отметили совпадение позиций по ключевым вопросам мировой политики. Министры также обсудили дальнейшие шаги по укреплению внешнеполитической координации на международных площадках, включая работу в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН.
Ранее Венесуэла и Россия подтвердили устойчивость стратегического партнёрства. Стороны провели обмен мнениями о текущей международной обстановке и выразили обеспокоенность присутствием Военно-морских сил США в Карибском регионе.