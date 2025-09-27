Лавров выразил солидарность Венесуэле перед лицом попыток вмешательства

Как уточнили в МИД РФ, Лавров подчеркнул недопустимость применения силовых методов в качестве инструмента внешней политики против суверенных государств. Он подтвердил солидарность Москвы с Каракасом и заверил во всесторонней поддержке усилий венесуэльских властей по защите независимости и национального суверенитета страны.