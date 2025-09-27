NBC: США готовят удары по наркокартелям на территории Венесуэлы

В приоритете стоит использование беспилотников для атак на членов и руководителей наркокартелей, а также для уничтожения нарколабораторий.
Президент США Дональд Трамп пока не утвердил эти операции, указывает NBC.
Ранее Трамп уже сообщал, что американские силы уничтожили корабль наркоторговцев с людьми на борту. Президент заявил, что во время удара на судне находились три человека. До этого глава Госдепартамента США Марко Рубио говорил об ударе по венесуэльскому судну с наркотиками. Власти Венесуэлы усомнились в достоверности данных.
