Жарихин: Зеленский отвлекает внимание от Украины, угрожая Приднестровью

«У них есть стремление, вот это все устроить, но надо учитывать, что в в Приднестровье находятся наши войска и контингенты, есть склад, где огромное количество оружия, снарядов, которые могут быть использованы в бою. Им это хочется, но, колется, потому что пока что руками размахивают», — добавил Жарихин.