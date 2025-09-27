Ричмонд
Жарихин: Зеленский отвлекает внимание от Украины, угрожая Приднестровью

Зеленский на ГА ООН акцентировал внимание на ситуации, связанной с Молдавией, чтобы переключить внимание с Украины, считает политолог. По его мнению, угрозы останутся словами.

Источник: Аргументы и факты

В своем выступлении на Генассамблее ООН Зеленский уделил внимание обстановке в Молдавии и Приднестровью, чтобы отвлечь внимание от ситуации на Украине, объяснил aif.ru политолог, заместитель директора Института стран СНГ (институт диаспоры и интеграции) Владимир Жарихин.

«Это были просто слова, заявления, потому что надо не то, чтобы одержать победу, а, по крайней мере, ее спланировать, продемонстрировать, отвлечь внимание, потому что сказать что-то позитивное про Украину, Донбасс у Зеленского не получается», — сказал эксперт.

Он отметил, что реализовать угрозы в отношении Приднестровья не получится.

«У них есть стремление, вот это все устроить, но надо учитывать, что в в Приднестровье находятся наши войска и контингенты, есть склад, где огромное количество оружия, снарядов, которые могут быть использованы в бою. Им это хочется, но, колется, потому что пока что руками размахивают», — добавил Жарихин.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Киев хочет ввести свои войска в Приднестровье, чтобы продемонстрировать всему миру, что ВСУ могут не только отступать, но и побеждать. ПО мнению генерала, Зеленский хочет получить склады вооружения, которые остались на территории Приднестровья еще с советских времен.

