СБ ООН не одобрил проект продления иранской ядерной сделки России и Китая: в чем причина

Совет Безопасности ООН отверг проект резолюции, предложенный Россией и Китаем, который предусматривал продление ещё на шесть месяцев действия резолюции № 2231, поддерживающей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом пишет агенство ТАСС.
Подчеркивается, что за предложение проголосовали только четыре страны — Россия, Китай, Пакистан и Алжир. Против выступили девять государств, среди которых Франция, США и Великобритания. Республика Корея и Гайана воздержались. Для принятия резолюции требовалось не менее девяти голосов «за» и при этом отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция).
Как заявил глава иранского МИД Аббаса Аракчи, организация должна квалифицировать ситуацию как незаконную. При этом он возложил ответственность на США, обвинив их в предательстве дипломатии, и на «Евротройку», упрекнув ее в ее же «захоронении».
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о необходимости уничтожения существующих у Ирана запасов обогащенного урана. Он заявил, что обогащенный уран в Тегеране — это серьезная угроза не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что международное сообщество не должно позволить Ирану получить ядерное оружие, и призвал к решительным мерам для предотвращения этой опасности.
Напомним, лидер Ирана Масуд Пезешкиан ранее публично подтвердил позицию президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе, заявив, что у его страны не должно быть ядерного оружия. Вместе с тем Пезешкиан отметил, что обогащение урана на территории страны будет продолжено в рамках международного права.
Глава Белого дома в это время пригрозил Тегерану новыми авиаударами, если это «будет необходимо». Он добавил, что американские ВВС при прошлой атаке по ядерным объектам Ирана нанесли им серьезный ущерб.
Ранее российский лидер Владимир Путин провел встречу с советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Основное внимание на переговорах уделили ситуации на Ближнем Востоке, где конфликт оказывает серьезное влияние на стабильность региона. Разговор также коснулся иранской ядерной программы.