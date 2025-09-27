СБ ООН не одобрил проект продления иранской ядерной сделки России и Китая: в чем причина

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о необходимости уничтожения существующих у Ирана запасов обогащенного урана. Он заявил, что обогащенный уран в Тегеране — это серьезная угроза не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что международное сообщество не должно позволить Ирану получить ядерное оружие, и призвал к решительным мерам для предотвращения этой опасности.