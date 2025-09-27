Ричмонд
Ким Чен Ын назвал главной задачей КНДР подготовку к ядерному противостоянию

Лидер КНДР подчеркнул, что «ядерный щит и меч» должны гарантировать защиту страны.

Источник: Аргументы и факты

Подготовка к ядерному противостоянию является основной задачей КНДР с точки зрения обеспечения её безопасности, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

Глава государства встретился со специалистами, работающими в этой сфере.

«Он (Ким Чен Ын — прим. ред.) твердо заявил, что дальнейшее повышение готовности государства к ядерному противоборству является необходимой первоочередной задачей с точки зрения обеспечения безопасности республики, самым правильным выбором для настоящего и будущего времени государства, неизменной обязанностью, которой нам следует придерживаться», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын подчеркнул, что «ядерный щит и меч» должны гарантировать защиту интересов и права КНДР. Высший руководитель также обозначил «программные задачи» для повышения вооружённого потенциала республики.

Напомним, 22 сентября заявил, что КНДР в рамках наращивания своих оборонных возможностей разработала «секретное оружие». Кроме того, глава государства обратил внимание на строительство новых эсминцев и улучшение характеристик серийного вооружения Корейской Народно-Демократической Республики.

